A Amanda Seyfried le aterra hacer teatro

La guapa Amanda Seyfried va a debutar como actriz de teatro en la obra de Broadway 'The Way We Get By' junto a Thomas Sadoski, una oportunidad que le hace especial ilusión después de haber estado intentando trabajar en el género desde hace bastante tiempo aunque sin éxito debido a sus inseguridades.

"Siempre he querido estar ahí arriba. Quise hacer otra cosa el año pasado pero al final no pudo ser. [Hacer teatro] es algo que siempre he estado posponiendo porque estaba cag*da de miedo. Nunca me he sentido preparada hasta ahora. Esta es la mía", explicó en 'Entertainment Tonight'

A casi un mes del estreno, Amanda aún no ha superado sus miedos sobre el escenario: "Me pone nerviosa incluso pensarlo".

A pesar de que la actriz ha cantado y bailado en películas como 'Los Miserables' y 'Mamma Mia!', no cree que tenga la suficiente disciplina como para actuar en un musical.

"No, no podría vivir como cantante. Me encanta cantar, pero no como trabajo. A no ser que sea una película, donde lo grabo todo en el estudio de grabación y luego me olvido de ello", concluyó.