2014: el año 'horribilis' de Jennifer Lopez

En los últimos doce meses Jennifer Lopez ha puesto fin a su relación de tres años y medio con Casper Smart entre rumores de que el coreógrafo le había sido infiel con la modelo transexual Sofie Vissa y ha visto cómo su exmarido Marc Anthony -padre de sus gemelos Max y Emme (6)- volvía a pasar por el altar para dar el "sí quiero" a la modelo Shannon de Lima, una serie de cambios que han afectado tanto a su vida como a la de sus hijos.

De este modo, la cantante cierra este año con el firme propósito de aprender a poner bajo control su lado más pasional para lograr encontrar un hombre que le demuestre preocuparse por sus pequeños tanto como por ella.

"Cuando los gemelos lloran porque no tienen a su padre les digo que el mío tampoco está conmigo, pero que eso no me impide sentir su amor. En un futuro, voy a asegurarme de que el hombre con el que esté se preocupe realmente por el bienestar de Max y Emme", confesó la artista a la revista francesa Gala.

Pero ni siquiera la experiencia vivida a lo largo de este último año ha conseguido acabar con el optimismo vital de la diva del Bronx -quien anteriormente ha estado casada también con Ojani Noa y Cris Judd-, que todavía no ha renunciado a casarse por cuarta vez en su búsqueda del amor verdadero.

"Me gusta la vida en pareja. No soy alguien a quien le guste zor**ar y cosas así, no es lo mío. He salido con un hombre más joven. He salido con hombres más mayores. La mayoría eran de mi edad pero entonces empecé a salir con uno más joven. Solamente le doy importancia a la conexión con la persona. No planeo las cosas, simplemente suceden. Quizá debería planearlas. No es fácil [conocer a gente] pero sucederá, estoy segura", declaró al programa de televisión 'Chelsea Lately'.

En el plano profesional Jennifer tampoco ha escapado a la polémica este 2014 a raíz de sus memorias, 'Amor Verdadero', en las que asegura que su ruptura con Ben Affleck le hizo sentir que le habían "arrancado el corazón del pecho", unas palabras que no habrían sentado demasiado bien a la actual mujer del actor, Jennifer Garner, madre de sus hijos Violet (8), Seraphina (5) y Samuel (2).

"Está absolutamente mosqueada porque J.Lo haya estado comentando su relación con Ben. Jen está lívida porque en cada entrevista que hace saca el tema de que Ben fue su primer verdadero amor. Cree que es una falta de respeto, especialmente porque ella y Ben tienen ahora tres niños, y esas declaraciones también les afectan a ellos", aseguraba una fuente a la revista Life & Style.