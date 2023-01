2 Chainz paga el alquiler de un año a una mujer de Atlanta

El rapero 2 Chainz sorprendió a Dierdre Plater, minusválida y madre soltera de tres niños, al aparecer en su casa de Atlanta con muebles nuevos y el ofrecimiento de hacerse cargo del pago de su alquiler durante los próximos 12 meses.

"Es difícil mantener el coche con gasolina, comida en la nevera y hacerlo todo yo al ser madre soltera. Tengo una paga fija. Me encanta ver cuando estás cosas le pasan a los otros, pero nunca pensé que me pasaría a mí", comentó Dierdre al canal de noticias estadounidense CBS46.

El músico de 38 años realizó la donación a través de su organización TRU Foundation, que ayuda a los necesitados de Atlanta, Georgia -donde nació 2 Chainz- y sus áreas circundantes. El dinero para pagar la renta de Dierdre también saldrá de las ventas de la colección de ropa del artista Ugly Christmas Sweaters (Jerseys de Navidad Feos).

2 Chainz -cuyo nombre real es Tauheed Epps- publicó un mensaje en Instagram el fin de semana en el que recordó los duros meses de invierno de su niñez, cuando se ponía delante del horno de su casa para calentarse.

"Recuerdo cuando no teníamos agua caliente y no quería que mis amigos lo supieran, así que les decía que el baño estaba estropeado y que no podían usar el de mi madre. Recuerdo usar el horno para calentar la casa. Me pasaba horas en la cocina para no pasar frío. Recuerdo esperar a que la compañía de agua cerrara a las 5 para, con una herramienta, abrir el agua de nuevo hasta las 6 de la mañana. Recuerdo irme a dormir con hambre. Recuerdo el largo cable que iba de casa de mis vecinos a la mía para coger su luz. Recuerdo robar cables, coches, ropa y demás, y a pesar del dolor que sentía, por fuera sonreía. Era un mecanismo de defensa. Lo recuerdo".

Por: Bang Showbiz