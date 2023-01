Faber Salazar

Es un tolimense, treintañero, con un carácter bastante fuerte. Faber no tiene un título universitario y mucho menos técnico, pero para él eso no ha hecho falta pues su habilidad como cocinero le ha merecido ser el ganador al premio de la mejor lechona tolimense, que para él es lo que realmente importa: la experiencia. Por esta razón Don Pacho, el dueño del restaurante donde trabaja, se lo trajo, junto con su novia Ingrid, para que él fuera el cocinero y ella su asistente.

Sin embargo, Faber nunca ha estado contento con las condiciones laborales que le ha ofrecido don Pacho y por eso tienen continuos problemas y enfrentamientos. Lo que lleva al joven, que se siente hasta la coronilla con sus tratos, a querer poner en marcha su sueño, y el de su novia, de querer montar su propio negocio para el cual han estado ahorrando tanto. Ingrid, con la paciencia que la caracteriza, le hace ver que primero no tienen suficiente dinero y segundo deben aprender a manejar un negocio antes de montarlo. De modo que deben estudiar antes, capacitarse.

Pero hay otros temas en los que, como toda relación, tienen sus problemas y no concuerdan y, el primero de ellos, es el bendito “genio” de Faber con el que Ingrid siempre debe lidiar: Explosivo, controlador, posesivo, terco, imponente y por momentos hasta manipulador. La pobre Ingrid siempre termina dándole la razón, así sepa que no la tiene. El segundo tema, es el dinero. Mientras que Ingrid espera darse algunos gusticos e irse de viaje con su novio, Faber en lo único que piensa es en trabajar para ahorrar y montar su restaurante. El tercer tema es el matrimonio. Mientras que Ingrid quiere formalizar su relación y casarse Faber le hace el quite al asunto. Sin embargo, eso no quiere decir que no la quiera.