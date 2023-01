Miguel Eslava es el esposo de Mireya y padrastro de Belky. No toma, no fuma, no tiene vicios y es muy trabajador, su personalidad es pasiva y sumisa. Es el conciliador en su casa, de sus mujeres peleonas y poco afectuosas. El único que logra ver a su hijastra, Belky (a quien siempre ha tratado como a una hija), como futura doctora y la ha apoyado en todo. Él siempre se dio cuenta que Mireya era muy dura con sus hijos mayores fruto de un matrimonio pasado y tortuoso, tal vez como acto inconsciente de venganza con su exmarido. Las hijas que tuvieron juntos, en cambio, son hijas deseadas, consentidas y mimadas.

Durante los años en que Belky estuvo en la guerrilla y después de la muerte del niño, Mireya siempre se culpó por haber perdido a sus dos hijos mayores, se recriminaba por no haberlos cuidado bien ni amarlos, lloraba mucho, pero Miguel a pesar de saber que esto era verdad, siempre la entendió y fue su apoyo para seguir a delante. Le ayudo a no perder nunca la esperanza de encontrar a Belky.

Miguel es de origen campesino, inicialmente solo sabía trabajar la tierra pero desde que tuvieron que salir corriendo cuando apareció Belky, ha aprendido oficios varios y aunque no gana mucho dinero siempre tiene trabajo. En la actualidad se dedica a pintar casas, ha aprendido distintas técnicas de albañilería y trata de conciliar entre los difíciles caracteres de sus hijas y su mujer.