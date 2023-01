Dra. Silvia Lozano

La vida de Silvia parecería de esas de mostrar y de envidiar. Gran profesional, buena amiga, inteligente, con carrera promisoria y un buen trabajo. Ha arrastrado un matrimonio durante algunos años que realmente no funciona, ella y él saben que se apresuraron al casarse muy jóvenes cuando ninguno de los dos había terminado la carrera y sentían que el mundo se iba a acabar mañana.

En cuestión de años la relación comenzó a desgastarse y para los observadores es claro que ella voló más alto que él, y para ella, que no habría podido hacerlo sin él. En el fondo los dos tiene una idea que los separa radicalmente y es que Silvia quiere ser mamá y él no. Las excusas han ido y vuelto, pero no han logrado llegar a una decisión. Hace tres años viven un proceso de divorcio que no han podido definir debido a que están a la espera de si Felipe es aceptado en un doctorado en España.

Silvia es la mejor amiga de Connie, entre las dos se ayudan a sobrellevar las penas de la vida, el amor y el desamor. Son ayuda, compañía y consejeras mutuas.