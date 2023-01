El actor Carlos Velásquez, quien interpreta al comandante Roncancio en la serie La Niña, pasó el gran susto de su vida mientras grababa la escena de unos balones que caen al río con mensajes para que los guerrilleros se desmovilicen.

Aunque la escena no era peligrosa, resulta que el actor jamás pensó que el río estaría tan profundo y casi lo arrastra lejos la corriente porque no es muy bueno para nadar. Inmediatamente todos lo socorrieron y no pasó a mayores, solo fue un susto que lo dejó pálido.

Publicidad

Mira aquí cómo fue este momento que terminó en risas para toda la producción, y no te pierdas el testimonio de Carlos Velásquez para Caracoltv.com