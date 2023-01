No te pierdas el gran estreno de La Madrastra este 24 de enero en las tardes de Caracol Televisión

A partir del próximo 24 de enero no te pierdas el estreno de la serie mexicana La Madrastra, una historia de drama y dolor que narra la vida de Marcia Cisneros, una mujer condenada, injustamente, a 35 años de prisión en el exterior por un crimen que no cometió. Por si fuera poco, Esteban Lombardo, su marido, la culpa no solo por el asesinato de Nicolás Escalante, el supuesto amante, sino también por considerarla una adúltera que mató a su amante para cubrir su infidelidad, por esto la abandona y le pide el divorcio.

Marcia es señalada por las hermanas de Esteban y por sus socios, quienes confabulados testifican en su contra, pues todos ellos tienen motivos para odiarla.

Segura de su inocencia, y de que entre los amigos de su ex marido se encuentra el homicida, Marcia estudia leyes mientras paga su condena y logra así reabrir el caso. Al regresar a México, Lucrecia, hermana mayor de Esteban, pone el retrato de una desconocida y junto con Esteban inventan una mentira asegurando a Hugo y a Lucía, los hijos de Marcia y Esteban, que su madre murió en un accidente.

De esta manera los niños crecen adorando a la mujer del retrato. Años después un abogado logra tramitar la libertad anticipada y así Marcia vuelve al país decidida a recuperar a sus hijos y a limpiar su nombre.

La Madrasta es protagonizada por Aracely Arámbula y Andrés Palacios. El Padre José, su protector y quien acogió a Marcia desde muy joven, la pone al tanto de todo lo que está sucediendo informándole que Esteban está comprometido con la ambiciosa Paula Ferrer, además le cuenta que para sus hijos, ella está muerta.

A pesar del rencor que Marcia y Esteban sienten, el amor y el deseo resurge entre ellos. Para ganarse a sus hijos e investigar a cada uno de los sospechosos, ella cambia de nombre y se presenta como Marisa Jones.

Marcia, con la ayuda del amor que Esteban siente todavía por ella, le ordena terminar con su prometida para casarse con ella, convirtiéndose de esta forma en la madrastra de sus propios hijos.

Por su parte, Lucrecia y los amigos de Esteban se confabulan para destruirla. Poco a poco Marcia va desenmascarando a los sospechosos, uno por uno, dejando al descubierto sus oscuros secretos y encontrando al culpable.

La Madrastra, un corazón libre para amar es una historia que no te puedes perder de lunes a viernes, a partir de este martes 24 de enero, después de Yusuf en las tardes de Caracol Televisión.