Capítulo 55 La luz de mi vida: Dila acusa a Elif de haberla golpeado, pero es parte de un plan

Elif niega las acusaciones, pero Dila demuestra que estuvo un paso más adelante que ella y les deja la prueba del reporte de agresión. La joven sabe que esto podría hacer que la pareja de Firat pierda la custodia de Günes.

