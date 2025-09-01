Publicidad

Capítulo 53 La luz de mi vida: Dila reaparece viva y con sed de venganza

Capítulo 53 La luz de mi vida: Dila reaparece viva y con sed de venganza

Cuando las autoridades deciden detener la búsqueda de Dila, su familia la da por muerta; pero ella sorprende a todos llegando a casa y amenazando a Elif de que le va a quitar la custodia de Günes.