Stefany, Breiner, Oropesa y Dareska adelantaron detalles del concierto virtual de La Descarga

La Descarga, el templo de la música , llegó a su fin el pasado 21 de marzo luego de haber mostrado frente a millones de televidentes el potencial artístico y la calidad humana de grandes músicos colombianos. En medio de un en vivo para las redes de Caracol Televisión, los finalistas Breiner Gaster, Dareska y Oropesa se refirieron, al igual que Stefany Zabaleta- ganadora de la producción -, al concierto virtual que se llevará a cabo el próximo 25 de marzo a las 8:00 p.m.

Oropesa fue uno de los primeros en referirse a su nuevo proyecto musical que presentará en medio del espectáculo. Se trata de 'Qué porquería', una canción basada en algunas experiencias personales que sin lugar a dudas hará que más de un fanático se sienta identificado. Dareska, por su parte, señaló que definitivamente su género musical seguirá siendo el popular y deleitará a sus admiradores con 'Me marcho' y otros temas de corte ranchero.

Breiner Gaster no se quedó atrás, pues no solo cantará 'Cállate', su nueva apuesta, sino que también confesó que compartirá escenario con Keyla, su pareja sentimental. Cabe aclarar que durante su estadía en el Campamento Musical, los artistas nunca se presentaron juntos debido a que hacían parte de dos selecciones diferentes.

La ganadora de La Descarga, Stefany Zabaleta, envió un emotivo mensaje para que los fanáticos puedan apoyarlos durante el evento.

"Yo siento que todos merecemos ese premio por la trayectoria, por el proceso, porque todos los que estamos aquí sentados nos hemos luchado la carrera, nos hemos luchado en la música. Nadie sabe lo que uno como artista vive, creo que cada uno de nosotros los que estamos sentados sabemos lo difícil que es una carrera musical, pero yo sé que si ustedes se ponen la mano en el corazón, van a apoyarnos", expresó.