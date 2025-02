Yo Me Llamo

Capítulo 81 Karsu: Karsu no puede perdonar a Atila y decide mantenerse alejada Karsu le deja claro a Atila que no logra confiar en él tras todos sus secretos, además le recuerda el daño que le hizo al casarse con Lale. El hombre le hace saber que no se rendirá fácilmente.