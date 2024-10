Capítulo 5 Karsu: Karsu no quiere que su madre se entere de que ha regresado a Estambul Karsu se va a vivir con su tía, pero le pide que no le diga a su madre. En un descuido, Kuzey sale de la casa y se encuentra con su abuela. Filiz no puede creer que su hija regresó y está con su nieto.