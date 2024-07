Yeliz le pregunta a Emre si no es mejor llevar a Melek al hospital, pues la pequeña no se encuentra bien de salud y ella no está de acuerdo con que los remedios caseros de Hicran puedan ayudarla.

No te pierdas Hicran en las tardes de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo. Puedes revivir los capítulos aquí.