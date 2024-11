Capítulo 118 Hicran: Hicran esta desesperada por recuperar a su hija, ¿al fin contará la verdad? Hicran no permitirá perder la custodia de Melek y al ver que Emre no puede hacer nada frente a su demanda, ella decide que hará lo necesario para tener cerca a su hija, así le cause daño a la familia.