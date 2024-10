Capítulo 101 completo Hicran: Hicran va en busca de Emre y Melek para contarles sobre su secuestro Hicran escapa del lugar donde Koray la tiene secuestrada y Yeliz está decidida a acabar con la joven, así que va a buscarla, pero sus planes no se cumplen; pues su aliado no quiere que cause más problemas.