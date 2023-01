Los famosos ‘moquitos’ de Johana Fadul generan controversia en redes

En medio de uno de sus típicos videos en los que comparte lo que hace con sus fans, la actriz grabó de manera muy cerca sus fosas nasales pero ella inocentemente no se dio cuenta del brillo que irradiaba su nariz. Segundos después, el usuario de Martyka Gutierrez ( martykag) escribió: "Yo vi hasta el moco!! Lo que no me llamo la atencion fue tu shocker!" y fue cuando la profecía de julieth114 se hizo realidad "Johanna la mocosa jaja esto va hacer tendencia mundial" y desde ese momento los controversiales comentarios no han parado.

Incluso, días después de lo ocurrido, la esposa de Juanse Quintero volvió a publicar otra imagen para referirse al histórico hecho que ha enloquecido a sus fans.

Publicidad