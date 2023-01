Circe Gaona

Circe es una mujer hermosa, casi etérea en su belleza. Es misteriosa y todos la respetan y temen, no tanto por ella, sino por su padre: Gavino Gaona, el capo de Sonora. Creció acostumbrada a solo levantar un dedo para que se cumplieran sus deseos. Sin embargo, su relación con su padre es difícil. Ella ha intentado ganarse el respeto de Gavino, pero él la menosprecia por el puro hecho de ser mujer. Sabe que ella no podrá ser la heredera de sus negocios, porque el narco no es un mundo para mujeres. En la constante carrera por agradar a su padre e involucrarse en los negocios del cártel de los Gaona, Circe conoce a Diego, el primer hombre que parece ponerle atención y concederle un lugar privilegiado. Diego despierta la pasión en Circe, la ternura y todo lo que ese mundo de hombres no ha sabido apreciar. Pero también el distanciamiento con Diego es detonante de locura, rabia y todos los sentimientos oscuros que Circe alberga. Ella es la flor de loto que crece en el pantano, irreal en un mundo tan rudo y sanguinario como el de los narcos.

