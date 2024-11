En vivo Escupiré sobre sus tumbas: Katherine se atormenta con los recuerdos de Sonny

El capítulo 18 de Escupiré sobre sus tumbas inicia con Katherine en la cabaña, ella despierta de nuevo drogada y le llega un mensaje supuestamente de Sonny y minutos después empieza a recibir llamadas del mismo número, se escuchan ruidos y disparos, ella queda encerrada en un cuarto, se desespera y pierde la conciencia.

Al mismo tiempo, Vinicio le pide a una mujer que lo hiera, para que cuando Obregón despierte de nuevo, tenga una excusa de su ausencia, para así hacer pasar como ilusiones y pesadillas todo lo que vio y escuchó la mujer.

Por otra parte, Danna sigue creando discordia entre Dani y sus amigos, pero el joven le indica que, si lo continúan extorsionando, irá a la Policía a contar la verdad, pues no recibió apoyo de sus seres queridos. Esta confesión sí le genera miedo a la mujer porque se podría meter en problemas legales; además, Federico desconfía de Daniel y empieza hacer preguntas sobre su presencia en el bar el día del robo.

Asimismo, Antonio Miranda cuestiona a Marisol debido a que Victoria no apareció en la estación, pues no se ha presentado debido a que está buscando a Fercho y a su hijo para saber qué sucedió con el dinero perdido, así que su amiga, para no causarle inconvenientes le dice que la teniente tiene inconvenientes familiares.

