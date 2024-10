Ella es Cristina García de Escupiré sobre sus tumbas: Está casada y ha participado en varias novelas

Este lunes 28 de octubre a las 9:30 p.m. llegará a las pantallas de Caracol Televisión una nueva producción con una historia cautivadora: Escupiré sobre sus tumbas , la cual cuenta con un elenco de lujo que se encargará de emocionar a los colombianos en cada uno de sus capítulos. Además de Cristian Gamero, Essined Aponte y María Elisa Camargo, Cristina García también hará parte de esta novela e interpretará a Nicolle Obregón.

Edad y novelas de Cristina García

Esta actriz de 31 años nació en Sincelejo, Sucre el 30 de octubre de 1991. Empezó su carrera estudiando actuación de 2010 a 2013 en Misi, escuela de teatro musical en Bogotá en artes dramáticas y el baile. Obtuvo su primera gran oportunidad en televisión con la bionovela Rafael Orozco: el ídolo, con el papel de Ninfa Murgas.

En 2016 obtuvo gran reconocimiento y respeto gracias a que se puso en los zapatos de Isabelita Parreño en La Esclava Blanca, donde compartió pantalla con intérpretes como Nerea Camacho, Modesto Lacén, Miguel de Miguel, Viña Machado y muchos más. Cristina continuó con su carrera en diversas producciones y en 2019 le dio vida a Marisol Acosta en El hijo del Cacique, adquiriendo mayor exposición.

Cristina García, de Escupiré sobre sus tumbas, está casada

En sus redes sociales, como en Instagram, donde tiene 122 mil seguidores, esta talentosa actriz suele compartir detalles de su vida personal, en especial del ámbito sentimental. García se casó en 2018 con Gabriel Jaramillo Ramírez en Cartagena y desde entonces han disfrutado al máximo siendo esposos y viviendo múltiples experiencias juntos.

Quién es Cristina García en Escupiré sobre sus tumbas

Es la hermana menor de Katherine. Estudió Arquitectura y trabaja solamente cuando le place. Es práctica, inteligente, racional y calculadora, con un sentido del humor agudo. No es muy amante de la rumba y cuida mucho su salud. No ha tenido muchas relaciones amorosas, pues es exigente y cree que va a llegar el amor de su vida con el que se va a casar y se irá a vivir en algún paraíso lejos de sus papás, con quienes no comparte muchas ideas.

Al contrario de ellos, no cree en las diferencias raciales, ni sociales. Sin embargo, Raymundo y Gina creen que es la “hija buena”, pero lo que no saben es que cuando se ve en problemas y se siente en peligro, utiliza toda su inteligencia para manipular y confundir.