Amor rebelde: dos excombatientes de las FARC luchan por construir un hogar tras la guerra

Hace seis años, Yimarly y Cristian, entonces miembros de las FARC, se enamoraron, pero su amor resultó imposible por imposición de sus respectivos comandantes. Ahora, ya integrándose a la sociedad después del acuerdo de paz, ambos excombatientes luchan no solo por hacer realidad su amor, sino por construir una vida juntos, un hogar y una familia. En el camino descubren que sus propósitos no son tan simples. Sus vidas transitan entre el miedo y la esperanza, siempre firmes de no volver a la guerra.

