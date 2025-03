Capítulo 69 El destino de Melek: Seyit Ali se entera de que Melek tiene cáncer

Por otro lado, Nefise empieza a tener problemas de salud debido a las discusiones que se han presentado en la familia, sin embargo, la mujer no quiere ser una carga para su familia y toma la decisión de no informarle a sus seres queridos y de no ir al hospital.

No te pierdas El destino de Melek en las tardes de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo Puedes revivir los capítulos aquí.