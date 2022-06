Es la niña de los ojos de Emmanuel, cree en las energías, en las fuerzas del más allá y por eso, se alerta ante cada movimiento sospechoso de su tío y de su padre. Mientras su hermano Wilmer vive metido en los asuntos legales de la familia, Raquel es de espíritu libre, tiene algo de hippie, disfruta de la vida nocturna, la salsa, el rock and roll y las drogas. Por esto mismo no quiere amarrarse a ningún hombre, no piensa en hijos y mucho menos en matrimonio.

El escándalo de la familia y las verdades que se destapan la alcanzan fuera del país y la obligan a volver. Mientras Wilmer se dedica a poyar a su papá y asesorarlo para que resuelva su situación de la mejor manera, Raquel se desentiende por completo.