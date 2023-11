El jurado de A Yo Me Llaman de Sábados Felices se tomó Día a Día: hubo risas y confusiones

El jurado de A Yo Me Llaman de Sábado Felices , conformado por Amparo Gritales e interpretada por la humorista María Auxilio Vélez , Escuela personificado por Nelson Polanía, más conocido como Polilla, y Carlos Andrés Mejía que hace de Pipe Rebueno en la parodia del programa más visto de la televisión colombiana, Yo Me Llamo, estuvo en Día a Día para contagiarnos de risas con sus comentarios frente a las audiciones de los invitados del programa.

Los televidentes del Viernes Locochón pudieron reírse con las ocurrencias de estos tres personajes, que cada sábado se encargan de mostrar una parodia de los jurados originales del concurso de imitación. En esta ocasión, tanto Amparo, Escuela y Pipe pudieron apreciar y evaluar el talento de seis invitados al programa.

Todo inició con la cantante de música popular Diana Rivera, quien se metió en la piel de Selena Quintanilla . Los jurados resaltaron su físico, pero le dijeron que aún le faltaban detalles para parecerse más a la original. Aquí puedes ver el video de la presentación y las reacciones:

El siguiente en presentarse fue Nicolás Hernández, más conocido como Yo Me Llamo Elvis Presley 2021, quien con su vestuario y sus pasos de baile cautivó la atención de los jurados y los chistes con la edad de Amparo no se hicieron esperar, mira aquí el momento:

Uno que sorprendió fue Robinson Silva, ya que antes de mencionar a quién estaba imitando, generó confusión, ya que no llevaba el vestuario de Julio Jaramillo . ¿Era Chabelo, Jerry Rivera, el Doctor Chapatín, el Chapulín Colorado? Al final, los elogios llegaron para el ganador de Yo Me Llamo 2018, aquí el video:

Otra pequeña confusión ocurrió cuando Amparo Gritales pensó que Becky G era Karol G , por ende no pudo detallar muy bien la imitación de la artista estadounidense personificada por la cantante Tatiana La Baby Flow , participante de La Voz Kids 2014 y de La Descarga en el 2022. Aquí su presentación:

La que no se escapó del jurado de A Yo Me Llaman fue Carolina Cruz , presentadora de Día a Día, a quien le dijeron que no se parecía a la original, es decir, a ella misma, mira aquí las reacciones:

Uno de los más recientes eliminados de la actual temporada de Yo Me Llamo, el imitador de Elvis Crespo , hizo salir a la pista a bailar a Amparo Gritales, quien al final dijo que sí se llamaba como su artista favorito. La presentación a continuación:

El Maestro Escuela no se salvó de las confusiones y pensó que el imitador de Farruko iba a cantar ‘El preso’, tema de Fruko y sus tesos. Las risas sobresalieron y Pipe Rebueno bailó junto a Amparo.

Catalina Gómez presentadora del programa matutino de Caracol Televisión entrevistó al jurado de A Yo Me Llaman y ellos le contaron lo que veremos en las noches de Sábados Felices. Aquí la invitación:

