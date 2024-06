Conoce a la actriz de Devuélveme La Vida que tenía poca esperanza de vida por una enfermedad

Devuélveme La Vida es la producción de Caracol Televisión que tiene enamorados a los espectadores gracias a la historia de amor entre Mariana y Joaquín, que se hace pasar por Mr. Stewart para cobrar venganza sobre Alfredo y Rogelio.

Este proyecto cuenta con un elenco de primera categoría. Dentro de este grupo de actores se encuentra Saray Nohemi Rebolledo, recordada por su papel de Berenice, una de las empleadas de La Victoria, quien, además, tuvo un romance con Joe.

En diálogo con Caracoltv.com, la joven respondió a las preguntas más frecuentes que hacen los usuarios de Internet sobre ella, tal es el caso de los pormenores de su llegada al mundo y cómo empezó a interesarse por la pantalla chica.

“Comencé con un cortometraje que se llama ‘Puerto’, después una película conocida como ‘Salsa’ y otra en Cali que es ‘Joe sobre Babel’ (…) Estuve en Las Villamizar y ahora en Devuélveme La Vida”, explicó la barranquillera.

Asimismo, se definió como la oveja negra de la familia, dado que su padre es matemático y físico, su hermano es ingeniero mecatrónico, su hermano menor está estudiando ingeniería de software y ella se inclinó por un oficio mucho más artístico.

Esta es la enfermedad de Saray Nohemi, actriz de Devuélveme La Vida

La mujer de 25 años mencionó que su nacimiento fue un poco complicado, a pesar de ser deseada por sus padres, pues fue diagnosticada con una condición con la que ha tenido que lidiar hasta el sol de hoy.

“Nací con una enfermedad que se llama púrpura trombocitopénica (…) Es una condición en la que la sangre no coagula y desde que estaba muy chiquita les dijeron a mis papás que no, que no tenía tanto tiempo de vida y bueno, aquí está este mujerón, dándola toda”, señaló en medio de la plataforma.

La acogida de Rebolledo en redes sociales ha sido amplia, ya que muchas personas elogian su talento para las cámaras, así como también la seguridad que proyecta con lo llamativo de su cabello, color de piel y estatura.

