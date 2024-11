Paola y Gago del Desafío son criticados por “falta de respeto y mal ejemplo para sus hijos”

Sin duda, una de las parejas del Desafío que más atención han llamado entre los usuarios de Internet sonGago y Paola Solano. Ella fue la ganadora de la primera edición de The Box en el 2021, él participó junto a ella y también fue finalista del 2017.

A pesar de que él tenía pareja cuando entró a la competencia, parece que su gusto por la atleta fue mayor y debido a esto iniciaron una relación poco antes de terminar la temporada. A partir de ese momento están juntos y, de hecho, formaron una familia.

Los dos decidieron dar el “sí” en el altar en octubre del 2022, poco después de que su primer hijo llegara al mundo, pues el bebé entró junto a ellos a la iglesia y estuvo presente durante la totalidad de la esperada ceremonia.

Posteriormente, en el 2023 anunciaron que estaban a la espera de su segundo bebé, quien llegó al mundo el 12 de febrero del 2024. Con esto, empezaron a convertirse en una familia muy admirada y que recibía los mejores comentarios.

Paola y Gago se hicieron una pesada broma

A pesar de todo, uno de sus videos más recientes se ha convertido en tendencia por la razón contraria, ya que les han llovido mensajes negativos y personas reclamándoles el mensaje que podrían dejar en sus hijos o en quienes los vean.

Allí aparece la ganadora del Desafío intentando alimentar a su bebé y por detrás de ella llega Gago con un encendedor. Él le indica que lo observe e inicialmente parecería que le está prendiendo fuego a su mesa, no obstante, luego hace una seña con la mano, como si algo volara.

Y es precisamente cuando ella levanta la mirada buscando lo que sea que esté en el aire y él aprovecha para usar su brazo no dominante e impactarla con crema blanca en el rostro, algo que no le ha gustado nada a los internautas.

Entre los comentarios algunos les dicen: “Tan atrevido ese chiste con su esposa no me parece para nada gracioso”, “Un mal mensaje para los niños”, “Una seguidora menos, por faltarle el respeto a su esposa”, “Que broma de mal gusto y más teniendo al bebé ahí cerca”, “No hagas eso Gago, si es humor, pero con la pareja no se puede hacer eso jamás”, “¿En qué parte se ríe uno? Es un guache”, “Amaba esa familia, pero no que falta de respeto delante de los niños”.

Mira el video:

