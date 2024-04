Hasta hace dos años, Beba, del Desafío 2024, sufrió de Trastornos de la Conducta Alimentaria

Beba protagonizó uno de los momentos más conmovedores del capítulo tres del Desafío 2024 al reunirse con sus compañeros de Alpha después de la prueba, ya que manifestó que se siente cansada de los comentarios negativos que está recibiendo por su rendimiento y personalidad.

“Literal siento que me cae todo a mí. Yo sé que no soy débil y es que cuando empecé el programa me han dicho ‘qué desastre, eres la menos fuerte’. O sea, lo empiezan a catalogar y etiquetar a uno y eso me da durísimo”, expresó en medio de la transmisión.

Asimismo, explicó que desde pequeña ha recibido críticas, pues su hermana destacaba por ser aplicada, juiciosa y disciplinada, características que ella no tenía. Esto la marcó en cierto punto y por eso ha buscado la forma de empoderarse con cada una de las actividades que realiza.



Beba y su proceso con los trastornos de la conducta alimentaria

A partir de los 13 años hasta hace aproximadamente dos años, Valerie de la Cruz Millán presentó problemas de alimentación, debido a que fue diagnosticada por anoréxica, bulimia, atracones y al mismo tiempo tuvo depresión y ansiedad.

“Todo eso al mismo tiempo, entonces yo sí me sentí mal y yo me lo creí. Haber llegado aquí después de haber luchado contra todo eso (…) y que de entrada te empiecen a calificar de esa manera cuando ya uno ha hecho todo por superarlo, es muy duro”, mencionó entre lágrimas.

Luego de escuchar atentamente la historia completa, sus colegas le pidieron que se tranquilizara un poco y no se dejara afectar tanto por el juego, agregando que tiene todas las capacidades para tener un buen desempeño dentro de La Ciudadela, por lo que es trabajo de ella misma apostar por sus sueños y empezar a probar de qué está hecha verdaderamente.

“Tú les vas a demostrar lo contrario porque todo eso que estás sintiendo lo vas a convertir en la fuerza para lograrlo Beba. Tú te vas a quedar”, respondió Karen.



