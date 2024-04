Gaspar duda de sus capacidades después de la prueba y Alejo la detiene abruptamente

Justo al terminar el Desafío de Sentencia y Bienestar, como es usual, los equipos se reúnen para hablar sobre su desempeño, lo que desencadena una pelea en Gamma y hace que en Alpha y Beta hablen sobre sus fortalezas, sin embargo, la situación en Omega es distinta.

Allí Alejo aseguró que quedaron de últimos y se muestra frustrado por ello, debido a esto, Gaspar toma la palabra y dice que lo hizo demasiado lento, por lo que cuestiona sus capacidades. Como respuesta él le da la razón, pero la detiene y le dice que la próxima vez en la pista debe lucirse.

Además, insiste en que no se debe dejar afectar: “No la quiero ver así porque usted es muy fuerte, no puede dudar”, comenta. Afirmación con la que sus compañeros están de acuerdo y la apoyan, de hecho, poco después aseguran que ella sería la elección perfecta si hubiese un Desafío de Capitanas.

¿Cuántas pruebas se llevarán a cabo y cuál es la suma que está en juego? Martino aseguró que los Súper Humanos deben tener un excelente estado físico, pues a lo largo de esta temporada se ejecutarán alrededor de 91 competencias de diversos estilos que pondrá al límite sus capacidades físicas y mentales. Además, agregó que hay un presupuesto aproximado de dos mil millones de pesos para repartir durante los capítulos .



¿Los colombianos del común participarán? Como novedad, la producción decidió darles la posibilidad a los televidentes de pasar de la sala de su casa a realizar los circuitos; por lo que habrá un Desafiante de la Semana, quien repercutirá positiva o negativamente en el equipo que represente. Esta fue la razón por la que se hicieron dos convocatorias. Se sabe que se recibieron 20 mil inscripciones para 32 cupos y una sorpresa.



¿Quién es la Anfitriona del Desafío 20 años? María Fernanda Aristizábal dejó en alto al país en Miss Universo 2022, concurso en el que destacó por su carisma. Luego de su etapa como reina, se le abrieron todas las puertas para seguir enamorando al público con su talento. En la actualidad es modelo, empresaria y le gusta mantener un estilo de vida alejado de los prejuicios.

Tiene rutinas saludables. Hace pilates, practica la mediación, aconseja cuidarse, pero no llevar todo al extremo y menos dejarse influenciar por las redes sociales. Los televidentes pueden verla a partir del 1 de abril como anfitriona del Desafío 2024, en donde hace dupla con la experimentada Andrea Serna.

No te pierdas los capítulos del Desafío 20 años en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.