Yoifer recuerda sus frases icónicas del Desafío 2024: ¿en qué contexto las usaría?

Yoifer, eliminado del Desafío 2024 después de un enfrentamiento muy reñido con Francisco dio una entrevista exclusiva acerca de lo que opina sobre varios de los participantes que aún hacen parte del reality de los colombianos.

Recordemos que los hombres terminaron la prueba en el Box Negro con solo minutos de diferencia y a pesar de que el joven originario del Chocó llegó primero al punto de definición, la puntería se convirtió en un conflicto y fue superado por su contrincante.

Las frases icónicas de Yoifer en el Desafío

Quién no recuerda al participante de Beta diciendo “gas” o “uy, qué pena”, palabras que usó cuando tuvo vergüenza o se apenó porque él o alguien más no logró su objetivo. Por otro lado: “Cristo atado” o “Por los clavos de Jesucristo” son perfectas para demostrar asombro o hablar de algo que no pasó, pero pudo ser.

Finalmente, una de las más recordadas, en exclusiva con Caracoltv.com mencionó: “Mamasita bendita”, la cual era usada cuando contaban anécdotas o quería decir “Dios mío” sin tener que hacerlo, sin duda, fue una de las que más risas motivó dentro de la producción.

Yoifer dice quién debió salir antes del Desafío

En medio de otra conversación con Caracoltv.com, el joven asegura que no quiere quitarle los méritos a nadie, sin embargo, admite que Santi tuvo que haber salido de la competencia en una etapa anterior a la suya, ya que “su rendimiento no es muy bueno”, comentó.

Por otro lado, también mencionó que, a nivel competitivo, no está en el mismo punto que otros de los atletas y, además, “va de la mano con ciertos participantes”, tal vez, refiriéndose a Alejo, capitán de Omega desde los primeros ciclos.

Al referirse a su propio equipo aclara que en Beta los hubiese dejado a todos, pues considera que sus cualidades deportivas son merecedoras de seguir participando en cada uno de los Box a medida que avanza la producción.

Cuánta plata se lleva Yoifer del Desafío 2024 y en qué planea gastársela

El desafiante reveló en exclusiva que se quedó con 3 millones 50 mil pesos. Cabe aclarar que Yoifer se fue del programa en un momento muy complejo para la escuadra azul, pues perdieron el 50% de sus ganancias gracias al castigo que les puso Omega y se vieron en la necesidad de pagar arriendo que en este ciclo ascendió a 28 millones de pesos.

No todas fueron malas noticias para el grupo, ya que al haber ganado el Desafío de Sentencia y Bienestar, así como también el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, lograron obtener la mitad del premio del Mejor Equipo del Ciclo, que correspondía a 15 millones de pesos para todos los integrantes.

