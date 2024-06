En vivo capítulo 59 Desafío 2024: Minuto a minuto de un Box Blanco con cambios en su pista

El inicio de este capítulo se da con Gaspar y Alejo hablando de la necesidad que tiene Omega de ganar el próximo Desafío de Sentencia y Bienestar, siendo esta una prueba que depende totalmente de ellos, ya que consideran que en caso de no lograrlo el próximo chaleco llegará para una de las mujeres de su casa, demostrando que tienen el presentimiento de que sus rivales esán en contra de ellos.

Luego, Glock y Hércules se dan cuenta de que, a ojos de ellos, no hay más parejas dentro de la Ciudadela, pues Anamar no está con Renzo y Marlon fue expulsado y no siguió con su idilio con Luisa. Esto los hace preguntarse si podría volver a surgir el amor entre otros desafiantes, para después recalcar la importancia de las piedritas para el fisicoculturista.

Enseguida, Natalia le explica a Kevyn la historia de por qué le gusta dar abrazos a las personas que quiere y cómo una mujer muy especial para ella le enseñó a ser tan afectiva, hecho que le gusta realizar hacia los demás.

No te pierdas los capítulos del Desafío 20 años en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.