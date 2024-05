Ella es la sensual hermana de Alejo, participante del Desafío 2024 ¡Qué curvas!

Alejo, integrante de Omega en el Desafío 2024, se ha convertido en uno de los Súper Humanos favoritos del reality gracias a su rendimiento en el terreno de juego, la camaradería que lleva con sus compañeros y el respeto por su novia, de quien no duda en hablar cada vez que tiene la oportunidad.

Lo cierto es que muchos ‘desafiólogos’ han querido saber más detalles de su vida personal, es así como se ha dado a conocer que ha trabajado como modelo de grandes artistas, tal es el caso de Andy Rivera y Carin León, que colaboraron en el remix de ‘Alguien Más’, video en el que él aparece.

Mira también: ¿Quién es la novia de Alejo del Desafío 2024? Es trabajadora social y llevan varios años juntos

Descubre quién es la hermana de Alejo, del Desafío 2024

Se trata de una joven llamada Andrea Londoño Aguirre. Pese a que no cuenta con la misma cantidad de seguidores que el concursante, se ha robado las miradas de los usuarios de Internet debido a su indudable atractivo físico.

Con cabello rubio, ojos color avellana y pronunciadas curvas, Andrea ha recibido múltiples elogios en las plataformas digitales dentro de los que se destacan: “qué es todo esto”, “linda”, “te pasas de hermosa”, “mamasita”, “cada día me enamoro más de ti”, entre otros mensajes.

No te pierdas: Alejo grita a Gaspar en el Desafío 2024 y aclara que no tiene nada con Lina: "a mi hembra la amo"

Publicidad

Sin embargo, todo parece indicar que la mujer no se encuentra disponible debido a que constantemente postea fotos comprometedoras que probarían que tiene novio.

Cabe aclarar que Andrea constantemente comparte las imágenes y videos que crean los fanáticos de la producción de Caracol Televisión y que tienen a su hermano como protagonista, demostrando de esta forma que se siente muy orgullosa de su desempeño en La Ciudadela.

Publicidad

Aunque solo tienen 14 publicaciones en su perfil de Instagram y en ninguna de ellas se le observa con Alejo, el hombre sí ha inmortalizado algunos momentos junto a ella, demostrando de esta manera que no solo ellos tienen una relación muy estrecha, sino que también valoran mucho pasar tiempo con sus padres.

Te puede interesar: Alejo fue tendencia por su reacción tras el comentario de Gaspar: "yo quiero un hombre así"

No te pierdas los capítulos del Desafío 20 años en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.