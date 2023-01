19 AÑOS

GIMNASTA

Daniela es una joven llena de chispa. No se caracteriza por su silencio y dice que tampoco por ser prudente. Ama el baile y tiene buen sentido del humor. Vive en un barrio popular de Tuluá. En el colegio se distinguía entre las demás, pero no precisamente por sus buenas notas. Era indisciplinada, buscaba pleitos y era hasta montadora. Lo único que concentraba toda su atención era el deporte, especialmente la gimnasia. A los once integraba el equipo de porras y practicaba gimnasia paralelamente.

El deporte es todo para ella, actualmente cursa una Licenciatura en Educación Física en la Universidad Central Del Valle del Cauca.

Dentro del mundo del porrismo en Colombia, Daniela es una dura. Ha ganado varios campeonatos municipales, departamentales y nacionales. Ocupó el tercer puesto en el Panamericano de porrismo 2016. Además de su formación como gimnasta y porrista, Daniela practica artes marciales mixtas y crossfit.

Se siente preparada para el reto del Desafío, para la presión y las estrategias. Sabe que esa es una parte importante del juego, no quiere dejar ningún detalle por fuera. Vio muchos años el programa por televisión soñando con la oportunidad, ahora la tiene y va con todo.