"Yo no he desmentido nada": Tarzán le responde a Porto por qué Alpha la sentenció La primera sentenciada del ciclo le expresó a Andrea Serna que no entendió la razón por la cual Alpha le puso el chaleco, pues ella había hablado con Tarzán sobre una posible protección. El capitán respondió que la decisión no dependía únicamente de él y que no incumplió nada.