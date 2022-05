Valky y Stephanie reaccionaron con humor a los testículos de toro: "unas son más grandes que otras"

Luego de que quedaran en segundo lugar durante el Desafío de Sentencia y Hambre, los Súper Humanos de Beta llegaron a su casa y debatieron un poco sobre la estrategia que se viene desarrollando entre los equipos. Los participantes que vieron la competencia a través del televisor se apresuraron a contarles que las criadillas que obtuvieron ya estaban en la cocina.

Mira también: Regresan los chalecos a Gamma: Grecia vuelve a estar sentenciada al Desafío a Muerte

Publicidad

Inicialmente, tanto Valkyria como Stephanie se negaron a echarle un ojo al alimento y buscar la manera de prepararlas para sobrevivir al ciclo; no obstante, con el paso del tiempo, se vieron en la necesidad de tomar un cuchillo y empezar a cortarlas de tal forma que rindan para todos los integrantes del equipo azul.

Te puede interesar: Los Súper Humanos se enfrentan en la que catalogan como la prueba más dura del Box Amarillo

"Me da un poquito de asquito y huelen como maluquillo, huelen como raro, pero bueno. Vamos a meterle la actitud a las criadillas", comentó la capitana. Moisés, por su parte, señaló que nunca las había probado y que estaba a la expectativa porque no tenía idea si le iban o no a gustar.

Publicidad

Stephanie no se quedó atrás, pues como de costumbre buscó la manera de tazar la comida y también estaba ideando la mejor forma de cocinarlas: "vamos a hacerla así como un filete de pollo", puntualizó durante la emisión del capítulo.

Por último, Ceta, el líder del grupo, reveló que ya había probado anteriormente los testículos de toro asados; no obstante, estaba ansioso por conocer la reacción que tendrían sus coequiperos al probar por primera vez un platillo que puede llegar a predisponerlos por su procedencia.

Publicidad