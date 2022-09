¡A última hora! Carballo revela cómo fue su proceso de inscripción en el Desafío The Box 2022

Aprovechando que las inscripciones para la nueva edición del Desafío The Box 2023 están abiertas hasta el domingo 2 de octubre a las 11:59 p.m. , Jorge Luis Carballo, uno de los participantes que más emociones despertó en los televidentes del programa en el 2022, reveló en entrevista algunos datos curiosos sobre cómo se inscribió al programa.

“La verdad yo fui de los últimos en inscribirse porque lo hice en el plazo máximo a las 11:58 p.m. y yo me acuerdo tanto que había llegado recién del gimnasio muy cansado y decidí enviarlo, aunque me tocó buscar las fotos y el video a la carrera, ese lo hice de 45 segundos con varios filtros”, expresó.

El atleta explicó que a raíz de su participación en la producción de Caracol Televisión logró una gran exposición en sus redes sociales en plataformas como Instagram. “Yo tenía 20 mil seguidores y ahora tengo 112 mil; el día de mi Desafío a Muerte recibí cerca de 60 mil nuevos followers”.

Como un orgulloso representante del Huila, Carballo aseguró que uno de los interrogantes del formulario de inscripción que más se le dificultó en responder fue mencionar algo que no le gustara del Desafío, y después de pensarlo por varios minutos respondió:

“Usualmente escogen al mismo prototipo de personas, y por eso es que yo estoy aquí y quiero ser un participante; además toda mi vida ha sido un Desafío”, adicionalmente, estaba convencido de que iba a ser seleccionado.

