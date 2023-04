Ricky le pidió perdón a Mackarthur después de la fuerte discusión que se vivió en el Desafío The Box

El capítulo 9 del Desafío The Box estuvo lleno de emocionantes momentos, pero también tensos, pues en la noche anterior de que los equipos se enfrentaran en el Desafío de Sentencia y Hambre , en la casa Beta se dio una fuerte discusión e inconveniente entre los hombres y todo fue a raíz de un comentario y una pregunta que Ricky le hizo a su compañero Mackarthur.

Ricky, panadero de 27 años, cuestionó a Mackarthur por haber abrazado a Yan luego del Desafío a Muerte, pues él fue uno de los que más apoyó la decisión de enviarle el chaleco de sentencia a él, a lo que respondió que no fue un abrazo de solidaridad, si no estratégico. Ante esto, Alfredo opinó que eso fue un acto hipócrita y que no debió actuar de tal forma, y durante su intervención se mostró muy molesto y por eso ambos se fueron alterando lentamente hasta terminar en discutir con gritos.

Otro elemento que Alfredo le expresó a su compañero es que él habla a escondidas con otros integrantes del equipo. Mientras esto sucedía, Valeria veía todo desde un punto cercano de la casa y lo comentaba con las otras mujeres. Alfredo también dijo que Mackarthur cree que es el capitán y actúa como tal, pero no de la mejor forma, pues no está siendo coherente y él no lo considera su líder, además, le recomienda “bajarle un poquito a su ego”.

Al final, incluso Kaboom intervino y las demás mujeres igual, pues los gritos seguramente se escuchaban hasta las demás casas y esto dejó un ambiente muy tenso en todos los competidores.

Después de la prueba del Desafío de Sentencia y Hambre, donde Alpha ocupó el primer lugar y Beta el segundo, se recibieron los chalecos para Guajira y Alfredo . Al haber más calma, Ricky se acercó a Mackarthur para expresas sus disculpas, pues lo vio afectado.

“Tenemos que soltar esto, te veo como perdido”, dijo el samario.

“Obvio me siento así, pero no significa que esto no me vaya a dejar vivir. En este momento no estoy de ánimo como todos los días, pero no estaré divido”, aseguró.

Ricky dijo: “Te quiero pedir perdón si en algún momento dije algo que no era, me equivoqué. No tengo nada personal contra ti, solo hubo dos situaciones que de proto no me parecieron y actué de la manera que no era. No eres una persona así”. Al final, Mackarthur aceptó sus disculpas.

Aquí puedes revivir el momento en que los dos participantes tuvieron una fuerte discusión: