Capítulo 58 completo Desafío Súper Humanos: Una sola región se va completa para la Fusión

Se acerca una de las fases más importantes dentro del Desafío Súper Humanos 2016, por lo que los participantes tienen el objetivo de ganar este Desafío de Salvación que les aseguraría llegar unidos en un punto en el que la estrategia también es fundamental. Los competidores analizan cómo enfrentarse ante este exigente duelo.

Los Cachacos son quienes logran quedarse con la victoria, por lo que no dudan en recordar a Ninja y exaltar que llegaron los cinco iniciales, a pesar de que él por su lesión no esté presente de forma física, sin dejar de lado el gran trabajo hecho por su compañero Ángel. Por su parte, los Antioqueños no pueden ocultar su tristeza, dado que ninguno quiere irse con la Fusión a la vuelta de la esquina.

