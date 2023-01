“Me enamoré de las alturas”: Dagoberto Giraldo

“Cuando uno le tiene temor a algo y no es sino cuando enfrenta esa situación y se da cuenta de que hay mucho más allá de lo que uno pensaba. Me enamoré. Me enamoré de las alturas, del paracaidismo, de esa sensación de poderlo hacer”, dice Giraldo.

Además, habla de un momento único que vivió al acompañar a una joven con discapacidad en un salto. Asegura, que fue mágico.

Finalizó el Tour Colombia 2.1. y quedó en el ambiente no solo el profesionalismo sino el carisma del ciclista, oriundo de Medellín, Rigoberto Urán.

“Colombia ya está en la capacidad de tener un equipo para el World Tour”. Sobre la pregunta si Colombia ganará algún día un Tour de Francia, no dudó en afirmar: “sí, claro que sí. Lo veo cercano”.

El campeón de marcha Éider Arévalo da detalles de su preparación para los Olímpicos de 2020.

Además, conversamos con Andrea Domínguez, primera representante de Colombia en la Copa Mundo de Motonáutica, quien también ostenta el honor de ser la primera mujer y latina en participar en esta competencia.

