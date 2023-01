'Marala' lanza 'La dueña de tu amor' con 'Zion y Lennox' y la versión Pop con 'Pasabordo'

Una foto publicada por Zion & Lennox (@zionylennoxnews) el 1 de Ago de 2016 a la(s) 4:13 PDT

Publicidad

Después de sus nominaciones en los Premios Lo Nuestro, Billboard, Nuestra Tierra y un receso en la escena musical de varios años, la artista Colombiana 'Marala' presenta su sencillo 'La dueña de tu amor'.

'La dueña de tu amor', canción de la cual MARALA es coautora junto a Mauricio Rengifo "Dandee" del dúo Cali & El Dandee, contó con la participación de uno de los duetos urbanos con mayor trayectoria y éxito de la escena musical ZION Y LENNOX, fue mezclada en Los Ángeles por Brian B Springer y masterizada por Tom Coyne quien ha trabajado para artistas como Adele, San Smith, Justin Bieber entre otros.

Una foto publicada por Songwriter | Marala (@maralamusic) el 13 de Jul de 2016 a la(s) 3:45 PDT

Publicidad

'La dueña de tu amor', nació en la casa de mi tía, que es como una mamá, una tarde cuando de pronto empezó a caer el atardecer, cogí la guitarra y me deje llevar por el momento pensando en lo que me gustaría cantarle al hombre de mi vida y como me soñaba sus respuestas…

Cuando terminé la canción me gustó mucho. Sabía que era un hit, aunque algo le faltaba. Ahí fue cuando entró Zion y Lennox aportar con su inconfundible sello musical que complementó muy bien la canción." afirmó la artista colombiana sobre el sencillo que cuenta con una versión POP junto al dúo paisa PASABORDO.

Publicidad

Una foto publicada por PASABORDO (@pasabordo) el 28 de Jun de 2016 a la(s) 12:34 PDT

Publicidad







El video oficial de 'La dueña de tu amor', FT. ZION Y LENNOX se rodó en la ciudad de Bogotá bajo la producción de la compañía audiovisual 36 Grados, encargada de realizar videoclips para artistas como Daddy Yanke y J.Balvin entre otros.

Publicidad

Un vídeo publicado por Songwriter | Marala (@maralamusic) el 4 de Jul de 2016 a la(s) 4:04 PDT

Publicidad







'Marala' quien ha compartido escenarios con artistas como: Reik, Luis Fonsi, La Oreja de Van Gogh, Franco De Vita, Kany García, entre otros, también se desempeña en la industria como compositora de exitosas canciones en los que se destaca el sencillo "Desde esta noche" de Thalia Ft. Maluma.

Publicidad

Una foto publicada por Songwriter | Marala (@maralamusic) el 2 de Jun de 2016 a la(s) 4:43 PDT

Publicidad