¡'Le caen' como aves de rapiña! Así son estas sensuales modelos con Leonardo DiCaprio

Uno de los hombres más aclamados del séptimo arte y por las mujeres en todo el mundo, se le vio recientemente en un acto social, en el que estuvo rodeado de mujeres muy bellas que le coquetearon a más no poder.

El nominado al Oscar estuvo muy motivado hablando con una esbelta morena, de la cual no se tiene identidad, pero, sí se sabe que muy bella es. En el encuentro social, no todo paró ahí con DiCaprio, porque él estuvo charlando animado con la mujer para evitar el choque de miradas con su ex novia Blake Lively y su esposo Ryan Reynolds.

Lo bueno del asunto es que finalmente el actor, no tuvo el incómodo momento con su ex pareja sentimental, razón por la cual pudo seguir de galanteo con la mujer. ¡Ay Leonardo, no sales de una para meterte en la otra!

Información de Daily Mail.