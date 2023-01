Chris Rock presentará los Óscar a pesar de sus críticas a la falta de diversidad en las nominaciones

El actor Chris Rock ha decidido seguir adelante con los planes para presentar la ceremonia de entrega de los Óscar -que se celebrará el próximo 28 de febrero- a pesar de que varias estrellas como Jada Pinkett Smith o Spike Lee han animado al resto de celebridades a seguir su ejemplo y boicotear la gala debido a la falta de artistas negros entre los nominados de este año.

"Entre bambalinas a Chris le están presionando mucho para que renuncie. Mucha gente cree que así ayudaría a que la industria progrese, renunciando a presentar los Óscar. Sin embargo, aunque Chris escuche las opiniones de los demás, él considera que puede generar un impacto mayor presentando la gala. Cree que es más fácil marcar la diferencia desde dentro", explicó una fuente a Naughty Gossip.

Chris ha sido uno de los primeros en criticar el desaire de la Academia de Cine a intérpretes como Samuel L. Jackson, Idris Elba o Michael B. Jordan al no reconocer sus trabajos en 'Los odiosos ocho', 'Beasts of No Nation' y 'Creed' en sus nominaciones, y lo ha hecho comparando los Óscar con los premios BET, unos galardones creados por la cadena Black Entertainment Television para reconocer los logros de las personas afroamericanas y de otras minorías étnicas que destacan en la industria.

"Los Óscar. La versión para blancos de los premios BET", tuiteó Chris.

Por su parte, Jada Pinkett Smith -mujer de Will Smith y amiga íntima de Chris- le ha deseado buena suerte al humorista de cara al próximo 28 de febrero a pesar de que ella no tiene previsto acudir a la gala para verle ejercer de maestro de ceremonias.

"Chris, este año no iré a los Premios de la Academia de Cine y tampoco veré la ceremonia desde casa, pero no se me ocurre un hombre mejor que tú para hacer el trabajo, amigo mío. Buena suerte", explicaba Jada en un vídeo publicado en su Facebook.

Por: Bang Showbiz