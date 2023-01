Efemérides: ¿Qué pasó en el mundo del espectáculo el 6 de diciembre?

La Nasa publicó unas fotografías que son las primeras evidencias de la existencia de agua en Marte y fueron reveladas por la misión Mars Global Surveyor en 2006. En ese mismo mes, pero en 1948 nació la actriz estadounidense Jobeth Williams, conocida por su participación en la entrega 1 y 2 de la película 'Poltergeist', fue nominada a un Premio Óscar.

El director y guionista Judd Apatown llegó al mundo en 1967 y saltó a la fama por dirigir varias películas entre ellas: ‘Virgen a los 40’ y ‘La boda de mi mejor amiga’ que recibió un premio por el Instituto Americano del Cine.

Publicidad

En 1996 nació la actriz y cantante estadounidense Stefanie Scott, famosa porque protagonizó la película de terror ‘Insidious: Chapter 3’. Además, ha sido acreedora del Premio Artista Joven.

La canción 'Say,Say, Say', interpretada y escrita por Paul McCartney y Michael Jackson en 1983, quedó en la lista número uno de los Billboard en y se incluyó en el álbum musical 'Pipes of peace' del ex Beatle.

Mira también:

Publicidad

Efemérides: Hace 47 años nació una de las mujeres más bellas de Colombia, Paola Turbay .

Efemérides: ¿Qué hechos marcaron la historia el 22 de noviembre? .

Publicidad

Efemérides: conoce lo qué pasó en el mundo del entretenimiento el 23 de noviembre .

Publicidad

.