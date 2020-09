¡Prepara tu mejor pijama! Así se vivirá la 72ª entrega de los premios Emmy

Rafael Sarmiento, quién es la voz más reconocida para Latinoamérica de cara a de los Oscar, Globo de Oro, American Music Awards, los premios Grammy y por supuesto por EMMY Awards, y Axel Kuschevatzky, el periodista especializado en cine, guionista y productor cinematográfico más importante de Argentina abrieron un rato en sus agendas para hablar en exclusiva con Caracol Televisión sobre cómo será la nueva dinámica virtual de este año para los Emmy Awards.

“Tengo pasaporte argentino y polaco, y una visa en Estados Unidos, pero en realidad siento que mi pertenencia y mi nacionalidad es a las películas. Las películas que no son un lugar real y que no están en ninguna parte, ni siquiera en las nubes”, asevera con seguridad en medio de la entrevista el productor y host argentino Kuschevatzky.

“Es una cuestión de sensaciones. Aquello que a través de su narrativa te provoque algo sublime, grotesco, aterrador, indignante, gracioso, curioso, exitante, algo que te toque o que te mueva. La narración y las sensaciones para mí es lo principal”, comparte Sarmiento con la pasión que siempre lo caracteriza cuando se refiere al séptimo arte.

En una gran noche de sensaciones, la 72ª entrega de los Emmy® Awards, el máximo reconocimiento a la excelencia en la televisión, se realizará el domingo 20 de septiembre en una ceremonia virtual que tendrá a Jimmy Kimmel como anfitrión, en el que las estrellas de Hollywood podrán participar desde sus casas.

La primera gala de premiaciones realizada a distancia como consecuencia de la pandemia por Covid-19, será transmitida por TNT (doblada al español) y TNT Series, en idioma original, a las 7 p.m., con las traducciones de Ileana Rodríguez y Sebastián Pinardi, y los comentarios de Rafa Sarmiento. Una hora antes, a las 6:00 p.m., se emitirá un pre-show con todos los detalles de la gala, juegos, entrevistados, trivias y un acercamiento especial a todos los fans de las series. Esta previa será conducida por Ileana Rodríguez y Lety Sahagún.

La edición 2020 de los Emmy® Awards tiene a Watchmen (26), The Marvelous Mrs. Maisel (20), Succession (18) y Ozark (18) como los máximos favoritos al ser los programas que más nominaciones consiguieron por sus registros de la última temporada. Entre las categorías más destacadas, para Mejor serie de Drama la lucha estará entre Better Call Saul, The Crown, The Handmaid’s Tale, Killing Eve,The Mandalorian, Ozark, Stranger Thingsy Succession. La Mejor comedia tendrá a un vencedor entreCurb Your Enthusiasm, Dead to Me, The Good Place, Insecure,The Kominsky Method, The Marvelous Mrs. Maisel, Schitt’s Creeky What We Do In The Shadows. Para Mejor miniserie, las postulaciones recayeron en Little Fires Everywhere, Mrs. America, Unbelievable, Unorthodoxy Watchmen.

Publicidad

La lista completa de nominados se puede revisar aquí .

Sobre los Emmy Awards:

Los Emmy® Awards son otorgados por La Academia de Artes y Ciencias de la Televisión (Academy of Television Arts & Sciences), La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión (National Academy of Television Arts & Sciences) y La Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión (International Academy of Television Arts & Sciences).

Sobre Rafael Sarmiento:

Publicidad

Su voz es bastante conocida a través de las transmisiones de las ceremonias de los Oscar, Globo de Oro, American Music Awards, los premios Grammy y por supuesto por premios EMMY. Hace casi una década es uno de los comentaristas principales de la señal TNT. Sin embargo, este conductor, periodista, productor y músico en sus tiempos libres

Sobre Axel Kuschevatzky:

Periodista especializado en cine, guionista y productor cinematográfico argentino. Entre sus mayores éxitos se encuentra la película El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella, en el que participó como productor asociado. Es el encargado de hacer las entrevistas a las estrellas desde la alfombra roja.

Este domingo 20 de septiembre una novedosa ceremonia virtual se podrá ver en vivo y en directo desde las 6:00 p.m. a través de TNT.