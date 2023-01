María José Santamaría

María José es la atractiva novia de Alejandro, una mujer elegante, inteligente, bonita, administradora especializada en el área hospitalaria, más que en la medicina. Ella ve la salud como un negocio.

Al ser hija única de una familia acomodada es un bastante caprichosa, no soporta que le digan que no, nunca. Además es obsesiva, a tal extremo que, cuando se entere que una costeña le está quitando a su cachaco, aun sabiendo que él no la ama y nunca será feliz a su lado, hará hasta imposible por mantenerlo a su lado.