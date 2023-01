Luke Evans se enteró del embarazo de Emily Blunt mientras 'peleaban' en el set de rodaje

El actor Luke Evans protagoniza junto a Emily Blunt uno de los thrillers más esperados de este año, la adaptación cinematográfica de la exitosa novela 'La chica del tren' que verá la luz el mes que viene en todo el mundo, una película que obligó a los dos intérpretes a someterse a varias escenas de gran carga dramática y algún que otro "forcejeo" en pantalla que, por precaución, llevó a la artista a confesar a su compañero de reparto que estaba embarazada para que este fuera consciente de que tenía que controlar su fuerza.

"Una de las escenas más duras que tuvimos que rodar implicaba un forcejeo entre nosotros, en un momento en el que la tensión entre nuestros personajes estalla. De repente, Emily se me acercó al oído y me dijo: 'Ten cuidado porque estoy embarazada de cuatro meses' Me quedé paralizado y le respondí: '¿Pero qué?'. El caso es que decidió contármelo en el peor momento posible, aun así me alegra haber sido de los primeros en saberlo", reveló en el programa de la televisión británica 'This Morning' antes de reflexionar sobre las consecuencias que habría tenido mantener la noticia en secreto.

"Tenía que hacerlo porque estaba a punto de cogerla y lanzarla al otro extremo de la habitación por exigencias del guion. Le dije: 'Gracias por avisarme', pero ella se comportó en todo momento como una profesional y supo sobrellevarlo sin demasiados problemas", añadió en la misma entrevista.

El pasado mes de junio, la estrella británica daba a luz al bebé que esperaba durante el rodaje de la cinta, Violet (fruto de su matrimonio con John Krasinski), con quien también tiene a la pequeña Hazel y después de tomarse sus necesarias semanas de descanso, este martes acudió junto a Evans al estreno en Londres del filme, para el que el actor tuvo que desprenderse de su característico acento galés mientras Emily pudo hablar en inglés británico con normalidad.

"Nadie me dijo que tenía que cambiar mi acento hasta la primera toma, y me quedé alucinado cuando vi que Emily seguía hablando con inglés de Inglaterra. Al principio pensé que no era capaz de cambiar el acento y me quedé callado", bromeó en la misma entrevista.