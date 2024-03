Descubre cómo se realizan las tomas del dron en Arelys Henao: los operadores explican su labor

Tras la magia de la televisión hay un enorme equipo de personas que se encargan de que cada uno de los contenidos que se ven en la pantalla chica sean perfectos y cumplan con la narrativa, es por ello que nos pusimos en la tarea de conocer a los que conforman la producción de Arelys Henao, aún queda mucho por cantar y ahora es el turno de hablar con los encargados de operar el dron.

Cabe destacar la importancia de este tipo de tomas desde el aire, ya que le dan un toque único a la trama y son el complemento ideal para ubicar en el espacio a los televidentes.

¿Cómo se realizan las tomas de dron?

Wilson Veloza, piloto del dron, nos menciona que el equipo que están utilizando para Arelys Henao, aún queda mucho por cantar es de cine de alta, el cual suele ser ideal para diversas producciones como series, documentales o partidos de fútbol que son transmitidos por Caracol Televisión.

Con respecto a la autonomía de vuelo, este experto nos menciona que este en específico la tiene en 20 minutos, aunque hace una salvedad: "los drones fueron diseñados para trabajar al nivel del mar y si están en esa proporción de altura vuelan más tiempo, no es lo mismo en Bogotá".

Otro de los factores clave que se debe tener en cuenta de acuerdo con Wilson Veloza es que: "la persona que maneje o pilotee este equipo tiene que ser certificado por la Aeronáutica Civil y poseer los conocimientos de sus respectivas regulaciones, especialmente en el país en el que lo haga, en nuestro caso es Colombia".

Cristian Lizarazo, operador de la cámara del dron, nos cuenta sobre su función: "básicamente, me encargo del encuadre, la composición y la exposición del video. La idea es tratar de manejar un nivel que no quede ni muy alto, para que no quede tan quemado, ni muy bajo para que no se vea nada. Hay que buscar un punto neutro".

