Un cambio radical: esta es la actriz que podría ser la Barbie real en el cine

Definitivamente los estereotipos no duran para siempre. Cada época tiene el suyo, sobre todo si hablamos de belleza. Esto está pasando con Barbie, la muñeca más famosa del mundo lanzada en 1959 por Ruth Handler y su empresa Mattel (basada en la muñeca alemana Bild Lilli).

Según anunció el portal neoyorquino Variety, Sony está preparando la película live-action de Barbie y fantasean con que la protagonista sea Amy Schumer, una actriz y comediante que dista mucho de tener las medidas y rasgos tradicionales de la muñeca. Según el portal ya estarían en conversaciones con la actriz para cerrar el trato.

Publicidad

Además, es una fanática de la incorrección política. Basta con recordar algunas de las graciosas campañas que se viralizaron inmediatamente, como la producción donde se la ve en la cama con los personajes de Star Wars o la foto en la que sale fuego de su vagina.

En una entrevista de abril de este año, comentó: "No me arrepiento de ninguno de los chistes que conté. Me llevaron al lugar en el que estoy ahora (…) "Me gusta todo lo que se supone que no hagas, para sacarle el poder que tiene. Si hay algo que no estamos diciendo, ¡yo quiero decirlo!".

Publicidad

Un mes atrás apareció una versión que de Barbie que dio que hablar: salió la muñeca de la modelo "curvy" Ashley Graham. ¿Qué sucederá con el estereotipo de la mujer rubia, delgada y perfecta ahora que Amy Schumer podría interpretarla en la película?

Opina, ¿te gusta que la Barbie tenga este radical cambio en su físico?

Publicidad