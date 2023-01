¿Plagio? Demi Lovato es demandada por uno de sus más exitosos sencillos

La cantante Demi Lovato, su sello discográfico UMG y los productores de su más reciente disco, Carl Falk y Rami Yacoub, tendrán que responder ante la justicia por supuestamente incorporar en uno de los últimos éxitos de la intérprete, 'Stars', elementos sonoros del tema 'Infinity Guitars', del grupo Sleigh Bells, lo que ha provocado que la banda neoyorquina haya interpuesto una demanda contra ellos por plagio.

"Una comparación entre las dos canciones pone de manifiesto que, al menos, la combinación de palmas y percusión, estructurada como tres ritmos y un silencio, con la percusión marcando el ritmo opuesto a las palmas, es sustancialmente similar en los dos trabajos. Esa similitud claramente trasciende el ámbito de la coincidencia", reza la declaración que Sleigh Bells ha facilitado al tribunal que estudiará el caso.

Publicidad

Por su parte, los productores de Demi Lovato no han tardado en responder a las acusaciones emitiendo un comunicado con el que, además de negar el uso intencionado de ese fragmento concreto, revelan que en ningún momento la artista estuvo implicada en la composición del acompañamiento musical de tan exitoso sencillo.

"No hemos utilizado ninguna secuencia ajena en nuestro trabajo para 'Stars', de Demi Lovato, ni ella ha participado en la producción de tema más allá de escribir la melodía vocal", aseguran Falk y Yacoub en la nota facilitada a los medios de comunicación.

Lo cierto es que Demi Lovato no ha sido la única artista de renombre que en los últimos tiempos ha sido acusada de apropiarse de la música de otros compañeros de profesión, ya que el cantautor Ed Sheeran recibió una demanda similar hace unos meses por parte de la familia del malogrado Ed Townsend, quien compuso junto a Marvin Gaye el inolvidable éxito de 1973 'Let's Get It On' que, presuntamente, se encontraría muy presente en el sencillo 'Thinking Out Loud' que el joven inglés publicó en el año 2014.

"Además de copiar partes de la letra, la composición melódica, rítmica y armónica de 'Thinking Out Loud' es muy parecida a la de 'Let's Get It On'", manifestaron los demandantes en su momento.

Publicidad

Por: Bang Showbiz