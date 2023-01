¡Insólito! Russell Crowe expulsa a Azealia Banks de su fiesta por amenazar con apuñalarlo

La siempre polémica cantante Azealia Banks ha vuelto a convertirse en noticia debido a su encontronazo con el actor Russell Crowe, a quien habría amenazado con apuñalarle, a lo largo del fin de semana, según informa el portal TMZ.

Russell Crowe -- Tosses Azealia Banks From Suite ... Witnesses Say She Made Bloody Threat https://t.co/T8sFSGoDPw — TMZ (@TMZ) October 17, 2016

El encuentro entre las dos celebridades se produjo el sábado, cuando el intérprete invitó a un grupo de diez personas a su habitación de un hotel de Beverly Hills para disfrutar de una agradable cena, a la que Azealia acudió como acompañante del rapero RZA.

Según varios testigos que se encontraban en la suite, los problemas comenzaron cuando la joven de 25 años empezó a burlarse de la música que su anfitrión había elegido para amenizar la velada, para después acusarle tanto a él como al resto de los presentes de ser unos "blancos aburridos". Pero el incidente no se saldó ahí. La rapera acabó por perder los nervios después de que otra de las invitadas saliera en defensa de Russell y afeara el comportamiento de Azealia, ante lo que esta no dudó en recurrir a las amenazas.

"Qué te parecería si rompiera un vaso y te apuñalara con él en la garganta, y la sangre empezara a chorrear por todos lados como en [las películas de] mier*a de Tarantino", habría preguntado la cantante a todos los allí reunidos para intimidarles, utilizando además en varias ocasiones el término "negrota" durante su perorata.

La tensión llegó a su punto álgido cuando Azealia cogió un vaso con la intención, aparentemente, de arrojarlo, aunque Russell intervino en el último momento para detenerla. Sin perder la calma en ningún momento, la estrella de Hollywood rodeó a la rapera con sus brazos y la sacó en volandas de la habitación, para después llamar al personal de seguridad del hotel, que la escoltó fuera del edificio.

Aunque los testigos presenciales aseguran que la rapera fue quien hizo gala de un comportamiento errático a lo largo de la velada, faltándole al respeto al actor en repetidas ocasiones, ella ha ofrecido una versión muy distinta de los hechos a través de su cuenta de Facebook.

"Para recapitular mi noche, fui a una fiesta que organizó Russell Crowe en su suite, en la cual me llamó 'neg**ta', me estranguló, me echó de la habitación y me escupió. Hacía tiempo que no me costaba tanto conciliar el sueño como anoche. Ninguno de los hombres que estaban en la habitación intervino para defenderme. Hoy me siento fatal. Me siento maltratada, sola y jodidamenmente deprimida. Ojalá conociera a alguien que pudiera darle una paliza por mí", aseguraba a sus seguidores el domingo en una serie de mensajes que ya ha eliminado.