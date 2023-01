Esta es la razón por la que Kim Kardashian se inyecta cortisona en los glúteos

Foto AFP

Kim Kardashian reconoció que se inyecta cortisona en los glúteos no para aumentarles el tamaño, como siempre se ha especulado que hacía, sino para combatir la psoriasis que padece.

La madre de Kim, Kris Jenner, fue quien se dio cuenta de que su hija padecía algún tipo de problema dermatológico cuando le salió un sarpullido en la pierna. Desde entonces, la celebridad se inyecta cada ciertos años cortisona para lidiar con la enfermedad, que causa descamaciones y enrojecimiento en la piel entre otros síntomas.

"Cada varios años me pongo una inyección de cortisona. De hecho me acabo de poner una porque mi psoriasis empeoró bastante durante mi viaje a Las Vegas. Eso es algo que casi nadie sabe sobre mí", confesó la celebridad en un vídeo en directo con sus fans a través de su página web.

Según Kim, los rumores de que había aumentado el tamaño de su trasero con implantes comenzaron a circular por culpa de la cicatriz que le dejó la primera inyección de cortisona que se puso.

"Fui a que me pusieran la inyección en el cu*o. En aquella época yo vivía justo detrás de la boutique Kitson y uno de mis vecinos era dermatólogo en el hospital Cedars-Sinai en Los Ángeles. Fui a verle y me dijo: 'Hay una posibilidad entre un millón de que te quede una marca gigante en el trasero tras ponerte la inyección'. Y, por supuesto, eso fue lo que pasó. Hay una foto mía en Miami con un vestido azul eléctrico y otra imagen en la que aparezco caminando por la calle Robertson y en las dos se puede ver la marca de la inyección. Creo que fue ahí cuando empezaron los rumores de que me había puesto implantes".

Kim ya habló de su enfermedad ante las cámaras del programa de telerrealidad de su familia, 'Keeping Up with the Kardashians', durante un episodio emitido en julio de 2011, en el que mostraba los sarpullidos que empezaron en sus piernas y que fueron esparciéndose a otras partes de su cuerpo.

